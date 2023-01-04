在漫威超級英雄系列電影中，飾演「鷹眼」的男星傑瑞米雷納(Jeremy Renner)在1日遭滑雪車輾過，傷勢相當嚴重，更連動二次手術，讓外界相當擔憂。他4日在手術後首度於社群平台上發文向大家報平安，表示自己：「現在很難打字，但感謝外界的關心。」更曬出臉部傷照，仍可見臉頰上戴有大面積的血痕。

據《CNN》報導，傑瑞米雷納因在內華達州的郊區房產遭遇暴風雪侵襲，打算將家門前的積雪剷掉，意外被鏟雪車輾過腿部，造成嚴重出血，所幸隔壁鄰居剛好是名醫生，在事發當下替他的雙腿綁上止血帶，並緊急將他送往醫院搶救才撿回一命，如今傑瑞米雷納已恢復意識也可與人正常交談。

傑瑞米雷納事發後在今(4)日稍早於IG上首度發文向外界報平安，寫下：「謝謝所有人的關心，我現在的情況不方便打字，但依然相當感謝大家的鼓勵。」另外，也放上躺在病床上的自拍照，只見他的臉上隱約可看出受傷後的疲態，雖然已度過危險期，但臉上仍有大片瘀血，與平常大螢幕上所見的帥氣模樣有些許差距。該篇貼文PO出後，短短一個小時的時間，便引來逾百萬名粉絲們前來慰問，更有不少星友，舉凡「星爵」克里斯·普瑞特 (Chris Pratt)、「雷神索爾」克里斯·漢斯沃(Chris Hemsworth)、「浩克」馬克·魯法洛(Mark Ruffalo)等人前來留言為他加油。

此外，據外媒《天空新聞(Sky News)》報導，內華達州（Nevada）城市里諾（Reno）市長斯里夫（Hillary Schieve）稱讚傑瑞米雷納：「他總是在幫助別人。」指出「事發前傑瑞米雷納正在幫助一位受困的駕車者。」提到他在幫助社區清理積雪時，發現一名司機受困，上前幫助時，不慎被鏟雪車輾過。