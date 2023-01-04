迎接農曆春節到來，台中市「2023揚眉兔氣迎新春」天津商圈年貨大街將於1月7日起熱鬧展開，為疏導交通，轄區警二分局將自6日開始針對天津路2段周邊進行交通管制，以減少大量人潮造成之交通阻塞，讓民眾能平安順暢採購年貨。

天津年貨大街活動將自7日至20日舉辦，共計14天，台中市第二分局除結合義交協助交通管制勤務，也公布相關交通管制措施，籲請民眾多多留意。

管制時間自活動前一日（1月6日）15時至23時，1月7日至20日，平日13時至23時，假日11時至23時30分。

管制路段主要是天津路2段（中清路至梅川西路），不含青島路、山西路、文昌東一街、文昌東二街等路口；其兩側路邊及周邊停放車輛淨空，活動範圍場地汽、機車全面禁止通行。

台中市警二分局也提供鄰近停車場位置與資訊，包括：山西停車場（北平路與山西路口、50公尺）、富承停車場（山西路與文昌一街口、150公尺）、東義停車場（北平路與山西路口、200公尺）、龍邦社區b2停車場（曉明女中旁、200公尺）、海灣藝術酒店停車場（漢口路中清路、250公尺）、Times青島路停車場（青島路靠近文心路、350公尺）、JKS自動化停車場（青島路靠近青島一街、300公尺）、文心山西（寶雅）（文心路與山西路口、350公尺）。

而搭大眾交通公車可搭乘6、9、29、32、33、61、101、108、500、850號公車，於「天津路商圈」，搭捷運則至「中清文心站」下車，沿中清路方向往市區步行約700公尺約7分鐘可到。

台中市第二分局呼籲，前來年貨大街採買年貨的民眾可改乘大眾交通運輸工具，避免違規停車影響交通秩序，同時提醒民眾行經路口時務必遵守路口員警及義交指揮，使交通更順暢，讓民眾快樂購物。