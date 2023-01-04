恩比德第5度獲獎，成七六人隊史最多。(美聯社)

聯盟官方4日公布了東、西區12月份單月最佳球員，由費城七六人主力中鋒恩比德（Joel Embiid）以及達拉斯獨行俠明星控衛東契奇（Luka Doncic）分別獲獎，除了個人數據極其亮眼之外，他們也都帶領所屬球隊在單月奪下超過6成的勝率。

3度拿下單月最佳球員的東契奇，在12月份有著火燙手感，平均上場36.3分鐘可轟下35.1分、9.3次助攻及8.5顆籃板，投籃命中率也是高檔的51.9%，東契奇在12月有3度單場攻下50分以上的比賽，包含對上尼克繳出前無古人的至少60分、20籃板以上的超級大三元，在東契奇出戰的比賽中，獨行俠單月拿下11勝4負的好成績。

恩比德在12月也有著不可思議的飆分秀，單月平均可攻下35.4分、9.9籃板、4.2助攻及1.8火鍋，而身為長人的恩比德，三分球命中率來到射手等級的41.7%，此外恩比德也有3場轟下40分以上的高分，這也是他生涯第5度獲得單月最佳球員，超越傳奇球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）成隊史最多。

東區共有12名球員獲得提名，包括塔圖（Jayson Tatum）、杜蘭特（Kevin Durant）及阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）；西區則有詹姆斯（LeBron James）、莫蘭特（Ja Morant）以及約基奇（Nikola Jokic）成遺珠之憾。