周二美股主要指數盤中由升轉跌，終場全面收黑，利率上揚和通膨高漲等去年打擊市場的擔憂，在新的一年繼續籠罩著市場。蘋果、特斯拉股價下挫，以及美國12月製造業指數創下2020年5月來最嚴重的萎縮，亦給市場帶來壓力。晶片股雲集的費城半導體指數表現尤其疲弱，跌幅超過1%。

去年風光大漲的能源股在今年第一個交易日重挫3.6%，在標普所有主要板塊中表現最差，因中國商業活動數據慘淡以及對全球經濟前景的擔憂導致油價下跌。其次為科技股指數跌1%和非必需消費品指數跌0.6%，分別受到蘋果和特斯拉大跌拖累。受臉書母公司Meta勁揚3.7%激勵，通訊服務股漲1.39%，表現最佳。

特斯拉和蘋果股價大跌，延續了2022年以來的主要盤勢，即聯準會升息對抗通膨使科技股受到重創。這樣的情緒可能在2023年持續發酵，聯準會準備在未來幾個月繼續升息，引發人們對美國經濟可能陷入衰退的擔憂。

聯準會以1980年代以來最快的速度提高利率，以抑制達到數十年高點的通膨，受此影響，華爾街三大指數在2022年均創下自2008年以來最大跌幅，並打斷了連漲三年的升勢。道瓊指數全年下跌約8.8%，較歷史高點跌10.3%。標普500指數年跌19.4%，較歷史高點跌逾20%，市值縮水約8兆美元。以成長型科技股為主的那斯達克指數去年跌33.1%，較歷史高點跌近34%。

但這未必表示未來前景黯淡，以過去經驗來看，標普500指數若年跌超過1%，來年平均反彈15%。

在今年的頭一周，市場將迎來多個重要的數據與報告，它們將提供更多有關美國經濟情勢與央行政策走向的線索。

在周二發布S&P Global美國12月製造業採購經理人指數（PMI）和營建支出數據後，周三將發布ISM製造業報告、職缺和勞動力流動調查（JOLTS）報告，以及聯準會12月會議紀要。市場也將密切關注周五公布的美國12月非農就業報告，這是聯準會在下次於2月1日召開政策會議前最後一份必須納入考量的就業報告。在連續4次升息75個基點後，聯準會於12月會議縮小升息幅度至50個基點，此決議符合市場普遍預期，但該央行暗示利率可能在更長時間裡保持在較高的水準。此外，數位聯準會分行總裁排定於本周四、周五發表談話。

勞動力市場若出現疲態，聯準會才可能有理由放緩其政策緊縮的步伐，但迄今的數據顯示儘管已大幅升息，美國的勞動力市場仍然吃緊。

★主要指數

道瓊指數跌10.88點或0.03%，收33,136.37點。

標普500指數跌15.36點或0.40%，收3,824.14點。

那斯達克指數跌79.50點或0.76%，收10,386.99點。

費城半導體指數跌31.12點或1.23%，收2,500.99點。(2-1)