★消息

S&P Global美國去年12月製造業採購經理人指數（PMI）終值為 46.2，與初值一致，創下2020年5月來新低。財新中國12月PMI跌至49.0，為連續第5個月呈現萎縮，並創下3個月來新低。

周二紐約期油大跌3.33美元或4.15%，收在每桶76.93美元。倫敦布蘭特期油跌3.81美元或4.43%，收在每桶82.1美元。央行升息、經濟衰退和俄烏戰爭等疑慮揮之不去，以及市場擔心中國需求減弱。

周二美國債券市場大漲，創下逾20年來表現最好的開局，美國10年期指標公債殖利率盤中一度重挫15.46個基點，報3.7202%，僅次於在2001年創下的盤中跌幅20個基點。

貨幣市場人士預期聯準會在2月會議調升基準利率25個基點至介於4.50%～4.75%的可能性為68%，並預期利率將在6月升至4.98%到頂。

★分析

AXS Investments執行長Greg Bassuk表示，2023年經濟衰退的環境可能進一步打擊科技股表現，對投資人而言，價值導向型公司，以及利潤較高、現金流較穩定和股利殖利率較高的公司將更具吸引力。

隨著新年到來，華爾街分析師普遍認為第一季、甚至到第二季，美股都可能表現不佳，恐將創下新低，然後要到年底才會改善。

Wedbush Securities股票交易部門常務董事Michael James表示，2022年對股市來說是非常糟的一年，造成這種情況的一些原因並沒有因為新的一年到來而消失，聯準會政策與通膨情勢的不確定性仍然很高，投資人的不安情緒也仍然高漲，在情況明朗之前，股市很難持續走高。

★類股

標普500指數11大類股漲跌互見，能源股跌3.62%，跌幅最大，其次為科技股跌1.01%。通訊服務類股漲1.39%，漲幅最大。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數逆勢大漲3.76%，收在6,955.18點，表現亮眼。阿里巴巴、京東、百度分別漲4.4%、2.7%及4.2%

★重磅股

重量級科技股漲跌互見，蘋果跌3.74%，微軟跌0.10%，亞馬遜漲2.17%，Alphabet漲1.01%，特斯拉跌12.24%，Meta漲3.66%，網飛漲0.02%。

道瓊指數成分股方面，波音漲2.57%，表現最佳，其次為迪士尼漲2.41%。蘋果跌幅最大，其次為雪佛龍（Chevron）跌3.06%。

主要晶片股方面，英特爾漲1.14%，美光漲0.78%，應用材料跌0.67%，超微跌1.16%，德州儀器跌1.22%，恩智浦跌1.89%，輝達跌2.05%，高通跌2.49%。

★焦點股

特斯拉重挫12.24%，收在108.10美元美元，創下2020年8月以來最低價和2020年9月以來最大單日跌幅，給非必需消費品類股帶來最大的壓力。摩根大通分析師Ryan Brinkman調降特斯拉目標價與獲利預測，加劇拋售壓力。特斯拉去年第四季電動車產量和交車量以及去年全年交車量均創下新高紀錄，持續以令其他所有主要汽車製造商夢寐以求的速度增長，但受到物流問題、需求放緩、利率升高和經濟衰退疑慮的影響，其表現仍然讓華爾街失望，且全年交車量也未能實現年增長50%的目標。

蘋果跌3.74%，收在125.07美元，創下2021年6月以來的新低價，市值更跌破了2兆美元大關，為2021年3月以來首見。日經新聞報導，消息人士透露蘋果以需求減少為由，已通知中國供應商本季減產AirPods、Apple Watch和MacBook零組件，成為在iPhone 14手機之後，最新傳出的砍單消息。此外，Exane BNP Paribas分析師Jerome Ramel將以中國廠減產為由，將蘋果股票評級從「優於大盤」調降至「中性」，並將其目標價從180美元調降至140美元，亦使蘋果股價承壓。

亞馬遜漲2.17%，收在85.82美元。Loop Capital Markets點名該電商巨頭為2023年首選股，稱該公司處於領先地位。

輝達（Nvidia）跌2.05%，收143.15美元，儘管該公司與鴻海周二宣布將合作生產基於輝達Drive Hyperion自駕車平台的電動車。

★台股ADR

台積電ADR跌0.62%，收74.03美元，換算台股價格為454.51元。

聯電ADR漲1.23%，收6.61美元，換算台股價格為40.58元。

日月光ADR跌0.16%，收6.26美元，換算台股價格為96.08元。

中華電信ADR漲1.89%，收37.28美元，換算台股價格為114.44元。(2-2)