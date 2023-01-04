蘋果公司（Apple Inc）繼去年股價大跌後，今天股價持續重挫，導致股票市值跌落2兆美元（新台幣61.4兆元）以下，為2021年3月以來首見。

路透社報導，1年前，這家iPhone製造商市值曾攀達3兆美元里程高峰。

根據金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）的Eikon平台資料，Exane法國巴黎銀行（Exane BNP Paribas）分析師芮米爾（Jerome Ramel）將蘋果投資評等由「表現優於大盤」（outperform）下修至「中立」（neutral），並將股價目標由180美元調降至140美元後，蘋果今天股價下挫3.7%至125.07美元。

蘋果今天股價下跌，導致市值縮減至1.99兆美元。

依蘋果目前股價，市值微幅領先微軟公司（Microsoft Corp）的約1.8兆美元。

全球經濟趨緩和通貨膨脹高漲恐傷害蘋果裝置需求，也加劇了投資人疑慮。日經新聞（Nikkei）引述匿名供應商說法指出，蘋果要求供應商減少製造其耳塞式耳機、手錶和筆電等的零組件。

芮米爾將蘋果2023會計年度iPhone出貨量由2億4500萬支降低至2億2400萬支，反映出富士康供應鏈出現問題和消費大眾縮減對高階手機支出等情形。

根據路孚特，在投資人憂慮消費者需求下，分析師平均估計，這家總部位於加州古柏迪諾（Cupertino）的科技大廠幾週後將公布12月這一季營收下滑1%，若財報確如預期，將是蘋果自2019年3月這一季以來首見季度營收下降。

由於投資人擔心升息而拋售高估值股票，去年華爾街對科技相關重量級股票賣壓不斷。

蘋果、微軟、亞馬遜（Amazon.com Inc）、Google母公司Alphabet Inc和臉書母公司Meta Platforms目前股市價值總和約占標準普爾500指數總額18%，低於2020年時高達24%。

儘管蘋果去年股價累跌27%，對長期股東仍提供巨額回報。在蘋果共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）2007年推出iPhone時即買進和持有蘋果股票的投資人收益已超過40倍，還不包括配股，對比之下，標普500指數同期收益為1.8倍。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1120104