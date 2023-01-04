台積電3奈米製程技術已經進入量產，有半導體專家預估，台積電3奈米良率最高可達到80%，大贏競爭對手三星良率只有約10%~20%，但外媒Tom's Hardware列出3點分析，強調兩者良率無法這樣比較，應該保守看待台積電良率。

半導體行業分析師和專家估計，台積電目前3奈米良率可低至60%至70%，或高達75%至80%，對於首批來說良率相當不錯，金融分析師Dan Nystedt則在推特上表示，台積電3奈米良率與早期的5奈米相似，良率最高可達到80% ；相比之下，三星3奈米良率只有 10%~20%，且每片品質落差很大。

報導指出，台積電當前的3奈米產量有以下3件事需要注意，首先是半導體專家預估良率80%，但我們不知道是針對台積電18廠運行的商用晶圓計算，或是針對包含台積電客戶各種IP的商用和測試晶圓計算；其次，除了台積電和客戶之外，沒有人知道目前商用晶圓或測試晶圓的確切良率數字；第三點則是，如果只考慮商業晶圓，目前採用台積電3奈米的設計數量非常有限。

報導提到，台積電開發先進技術時，同時會考慮到客戶蘋果的要求，所以初始良率80%其實不足為奇；而且對於為大眾市場產品提供動力的晶片來說，良率60%可能不算太高。

報導分析指出，台積電目前商業化生產的3奈米設計數量有限，加上良率數據是廠商、客戶的商業機密，很難實際判斷台積電3奈米良率是高還是低，三星也是如此，所以不應將兩者良率如此比較。