台9線東澳段砂石車撞大貨車「車頭爛毀」 全線暫封閉 （圖/翻攝自 路況群@共享路況資訊）

台9線東澳段砂石車撞大貨車「車頭爛毀」 全線暫封閉 （圖/翻攝自 路況群@共享路況資訊）

台9線東澳段砂石車撞大貨車「車頭爛毀」 全線暫封閉 （圖/翻攝自 路況群@共享路況資訊）

今（4）日早上7點41分左右，台9線蘇花公路北上115.9k東澳至南澳路段，一輛砂石車及貨櫃車對撞，因撞擊力道之大，導致砂石車車頭凹陷爛毀，地面上也散落碎石，貨櫃車則整輛打橫阻斷道路，由於車體難以移動，公路總局也派遣大型吊車到場協助，蘇花公路也一度封閉全線車道，導致後方嚴重塞車，警方也已到場協助排除，並釐清肇事原因。

宜蘭縣蘇花公路台9線115.6公里處、東澳至南澳路段，今（4日）上午7時14分發生一起砂石車與貨櫃曳引車的後方拖板車對撞，導致砂石車66歲林姓男駕駛受困車內，經警消人員搶救後，送醫救治無大礙；目前單線雙向管制通行中，詳細肇事原因尚待警方釐清中。

據了解，貨櫃曳引車的36歲余姓男駕駛在台9線115.6公里處往南下時，過彎時因後方半拖車與母車脫離後，撞擊對向北上由林男所駕駛的砂石車，導致全線封閉；現場立即通知拖吊車業者到場協助排除，目前單線雙向管制通行中。初步檢測雙方駕駛人酒測值均為0，排除酒後駕車的情形，詳細肇事原因尚待警方釐清中。

宜蘭縣蘇花公路台9線115.6公里處、東澳至南澳路段，今（4日）上午7時14分發生一起砂石車與貨櫃曳引車的後方拖板車對撞。（吳佩蓉攝）