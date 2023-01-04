日籍女星佐藤麻衣8年前閃婚嫁給台塑長孫王泉仁，沒想到婚後短短3年就傳出婚變，如今麻衣雖定居日本，過著平淡、舒適的生活，仍跨海準備與王泉仁展開離婚官司，甚至傳出她只想趕快結束這段婚姻。而日前麻衣接受台灣媒體線上採訪時，罕見透露了2人離婚官司的最新進度。

根據《鏡週刊》的報導，麻衣與王泉仁的離婚官司已在近日悄悄開打，而近期經常透過個人社群平台與粉絲互動、分享生活的麻衣，收到台灣媒體以私訊的方式關心最新進度時，也罕見的出面回應「因為我1/18要開庭的關係，所以不方便多講什麼」。雖麻衣對此仍相當低調，但言語中卻感覺不到排斥，甚至很願意與台灣媒體接觸，似乎有意為自己的復出之路做準備。

事實上，麻衣自嫁給王泉仁後生活變得相當低調，即使回到日本也鮮少公開私下生活，直到2022年才積極經營起推特、IG等社群媒體，甚至還在個人IG的自我介紹上寫道「A new beginning still a secret… （一段嶄新的開始，但目前還是秘密）」，宣告獨立自主的新生活，也被外界視為復出的暖身。另外，有業內人士分析，麻衣目前雖定居日本，但要在當地重啟演藝事業相當困難，因此她有可能先透過網路試水溫，並鎖定台灣觀眾群來為自己鋪路。