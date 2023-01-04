傳統上認為酗酒才會造成肝臟疾病，甚至有不少人認為每天小酌沒關係，甚是有益健康，但最新研究指出，就算不是酗酒（即重度飲酒），喝酒仍會增加肝纖維化、脂肪肝肝炎、肝硬化、甚至癌症的風險。相較於不喝酒的人，每天喝5杯的人罹癌風險增加37%。

林口長庚胃腸肝膽科醫師李柏賢在其臉書專頁表示，根據去年底發表在臨床胃腸肝膽科學雜誌(CGH)的研究指出，喝酒仍會增加肝纖維化和脂肪肝肝炎風險，肝纖維化反覆加重，最終就是肝硬化。

坊間的適量飲酒可抗氧化，降低心血管疾病的說法，他表示，事實上科學證據並不充足，較有科學實證的反而是，酒精會增加頭頸癌、食道癌、胃癌、大腸癌、胰臟癌、肝癌、肝硬化、肝纖維化、肝炎、心血管疾病、記憶缺損以及大腦老化等疾病風險。

他表示，相較於不喝酒者，每天一杯酒會增加0.5%健康風險，每天5杯增加37%，這還未包含跌倒、暴力事件及交通意外。

至於喝酒會臉紅的人更不適合飲酒。他表示，酒精進入體內經由乙醇去氫酶代謝成一級致癌物「乙醛」，再由乙醛去氫酶將以乙醛代謝成無毒的乙酸。但台灣近一半的人缺乏合成乙醛去氫酶基因，因此酒後會導致體內乙醛堆積

不但造成臉紅，也使食道癌和頭頸癌風險大幅上升，因此喝酒會臉紅的民眾更不適合長期大量飲酒。

他表示，偶而小酌有助紓壓及交際，但根據目前研究結果，不喝酒最好，若非喝不可，請減少飲酒量，根據「國民飲食指標手冊」的建議，男性每日不超過1罐啤酒(或相當於20g酒精量)，女性不超過半罐啤酒(或相當於10g酒精量)，若是準備懷孕、懷孕期間或正在哺乳的女性，絕對不能喝酒。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！