創投界聞人、富鑫創投董事長邱羅火2019年引介已下市的勝麗公司與國巨子公司同欣電併購，涉嫌於禁止交易期間，與妻子范兆英、兒子邱福倉提早進場買股，3人內線交易共獲利134萬多元，事後3人認罪，繳回犯罪所得。台北地檢署4日依《證交法》起訴3人，並請求法院減刑並給予緩刑。

起訴指出，2019年12月27日，上櫃封測廠勝麗國際宣布與上市公司同欣電以股權轉換方式合併，合併後勝麗下櫃成為同欣電子公司，當時身兼同欣電董事長的陳泰銘對此樂觀表示，同欣電未來將成為全球最大 CMOS 封測廠。

邱羅火因協助當時上櫃的勝麗與上市公司同欣電合併，因此掌握雙方合併換股條件及時程等關鍵訊息，於是合併案重訊公告前，透過人頭買進勝麗股票75張，並於2019年12月24日告知妻子范女合併案消息，范女即指示富鑫公司員工當人頭，買進勝麗股票50張，另以兒子邱福倉帳戶買進勝麗股票23張。

邱福倉因先前從父親處得知媒介合併案事宜，也向母親確認消息後，於12月24日以網路下單買進勝麗30張。

邱羅火在12月27日重訊公告後，指示人頭將股票全數賣出，獲利60萬3000元，范兆英於12月30日至12月31日全數賣出股票，獲利34萬3500元，邱福倉亦在12月31日全數出脫股票，獲利43萬5000元。