台灣交通亂象威脅用路人安全，作家小生表示，近日他抱著2歲兒子外出買便當，因騰不出手拿錢，只好先把兒子放下來，豈料才短短幾秒鐘兒子就衝到騎樓外，差點出車禍，他嚇出一身冷汗說「有那麼1秒鐘，我意識到我要失去他了」，感嘆台灣的行人空間不友善及各種違停，被CNN說是行人地獄是實至名歸。

小生昨（3）日於個人臉書粉專《我是小生》指出，某天晚上在家附近便當店買晚餐，他一手抱著兒子，另一手提便當和飲料，騰不出手從背包拿錢結帳，就把兒子先放下來，讓他站一會，才短短幾秒鐘，他看到兒子已衝到騎樓外，旁邊的視線被違規的汽車和占用馬路的攤商立牌擋住，若兒子再踏出去2步，沒有任何駕駛人有足夠時間反應。

小生一邊喊一邊衝出去，情況緊張地讓他覺得自己就要失去兒子，所幸旁邊等便當的先生及時拉住，才阻止一場悲劇發生，這也讓他嚇出一身冷汗，「有那麼1秒鐘，我意識到我要失去他了」。

小生說，馬路沒有人行道、商家佔用騎樓把行人空間往外擠，加上違規停車阻礙行車視線等，種種原因造成完美的殺戮死角。他認為很多問題都是環環相扣的，「台灣被CNN評為行人地獄，實至名歸。」