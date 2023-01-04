台南市正副議長賄選疑雲，台南檢調漏夜偵訊議長邱莉莉、副議長林志展及張世賢、李文俊、李鎮國、黃麗招等6名議員及5名涉案人，邱莉莉、林志展分別以50萬元、20萬元交保，郭再欽、楊志強2人聲押。台南市長黃偉哲今早受訪表示，尊重檢調司法機關調查，希望盡速釐清真相，讓市民及關心的人了解真相。
被問到3月市議會將開定期會，屆時是否比照副總統賴清德2015年擔任台南市長期間，因議長涉賄而拒絕進議會？黃偉哲則表示，法律怎麼規定就怎麼做，一方面尊重司法，一方面也依循法律相關規定辦理。
台南市正副議長賄選疑雲，台南檢調漏夜偵訊議長邱莉莉、副議長林志展及張世賢、李文俊、李鎮國、黃麗招等6名議員及5名涉案人，邱莉莉、林志展分別以50萬元、20萬元交保，郭再欽、楊志強2人聲押。台南市長黃偉哲今早受訪表示，尊重檢調司法機關調查，希望盡速釐清真相，讓市民及關心的人了解真相。
被問到3月市議會將開定期會，屆時是否比照副總統賴清德2015年擔任台南市長期間，因議長涉賄而拒絕進議會？黃偉哲則表示，法律怎麼規定就怎麼做，一方面尊重司法，一方面也依循法律相關規定辦理。
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