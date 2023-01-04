范冰冰2019年和李晨分手，小倆口當時論及婚嫁，因涉及陰陽合約風波，也拆散了一對愛侶，讓人相當惋惜。去年范冰冰被拍到帶金融業副總裁男友參加家庭聚會，雖然男方外型不如李晨帥氣，在聚會上可見男友對她相當疼愛，不時擁抱親吻，充滿粉紅泡泡，去年最後一天，范冰冰久違曬出自拍照，被眼尖網友發現無名指上戴了只大鑽戒，疑似被套牢好事近。

范冰冰2015年和李晨公開認戀，2年後李晨在女方生日宴上求婚成功，還傳出兩人將舉行古堡婚禮，2018年范冰冰捲入陰陽合約風波，神隱數日後開罰44億台幣作結，隔年兩人黯然分手，2019年范冰冰曬出一段影片，說出：「我終於落落大方地放下了你，餘生我會帶著我的驕傲永不回頭，再見了熟悉的陌生人」，遭質疑是正式告別李晨。

范冰冰去年被拍有新男友。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

去年八卦狗仔拍到，范冰冰帶著一名眼鏡高壯男跟家人聚餐，吃完飯後范冰冰摸男友肚子，男方順勢牽了她的手親一下手背，接著又把她摟在懷裡親吻頭頂，網友隨即起底該男曾在范冰冰的影片中出現過，戴著眼鏡就坐在范冰冰身邊，過去還有軍官背景。

范冰冰被傳好事近。（圖／翻攝自范冰冰微博）

微博「吃瓜群眾CJ」當時表示，范冰冰新男友過去任職業軍官18年，長期在武裝戰線工作，甚至還拿過二等功，離開軍隊後進入公司當副總裁，人很隨和、工作能力好，管理方式則是採用軍中軍事化管理那套，1981年出身，疑似叫做郭岩峰。而據《東網》報導，先前跨年夜，范冰冰拍了3張自拍送給粉絲，照片中無名指上紅寶石鑽戒相當吸睛，疑似已經被求婚成功，但范冰冰暫未回應。