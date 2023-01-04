特斯拉（Tesla）上季交車量不如預期，加上券商調降目標價，引發特斯拉股價昨重挫逾12%。但投信法人對於新能源車的前景依然審慎樂觀。日盛全球智能車基金研究團隊表示，2023年全球汽車銷量僅將小幅成長2%，儘管景氣逆風，電動車崛起的結構性改變將保持於成長軌道。

根據研究機構統計，預計2022年全球電動車銷量約1012萬輛，在電動化大趨勢引領之下，加上2023年全球電動車新車型密集推出，預計銷量可達1368萬輛，年成長率35%，2025年預計全球電動車銷量可望超越2300萬輛，對應統計電動化滲透率可站上30%，未來3年行業仍可維持30%的年複合成長增速，以中長期角度觀察，電動車產業高成長確定。

今早台股掛牌的4檔新能源車ETF，以中信綠能及電動車(00896)相對抗跌，而富邦未來車(00895)則跌幅較重。造成00895跌逾2個百分點，主要是該ETF的成分股中，特斯拉為前五大之一。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，作為電動車大國，中國占全球電動汽車銷量的40%以上。該國2022年的電動汽車銷售收入將達到1,604億美元，到2023年，這一數字將超過1,900億美元。美國作為第二大電動汽車市場，預計2023年的電動汽車銷售額將達到611億美元，高於2022年的490億美元。這兩個市場合計佔全球電動汽車銷售額的一半以上，緊隨其後的三個市場，德國、法國和英國佔了20%。2023年中國供需雙旺、滲透率躍進，美國市場多款電動車密集上市、新車型有望引領需求，歐洲碳排放考核趨嚴，2023年全球電動車市場可望見到爆發式成長！