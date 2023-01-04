去年，美國制裁大陸晶片業的力道加重，以國安為由設下嚴格出口管制，讓大陸無法獲得美系技術、產品，研發及生產先進製程晶片受到阻礙，未來發展蒙塵。然而，有專家認為，美國以國家力量爭奪晶片業的控制權，強勢手段令人驚訝，這種力量會引起盟友們的不安，且干預自由市場將付出代價，但打擊大陸晶片業的效果卻仍需要時間觀察。

智庫「歐洲國際政治經濟中心」主任Hosuk Lee-Makiyama與倫敦經濟學院研究員Robin Baker於澳洲財經媒體financial review上撰文分析美國制裁大陸晶片業的效應與背後意義。

他們以「美國晶片制裁打擊盟友，但並未擊中大陸」為題，美國針對先進晶片的制裁，已經造成晶片商與設備商的股票蒸發數十億美元，但未受制裁、非頂尖技術的成熟製程則沒有受到影響。

他們也提到，美國以國家力量介入晶片業自由市場的舉動令人驚訝，此舉也會讓日本、歐洲等盟友心生恐懼，尤其美國將技術競爭視為存亡關鍵，突顯未來美中雙方的衝突將很難避免與緩解。

不僅如此，他們認為大陸晶片業未來仍有機會突圍，因為過去許多資源不如大陸豐富的國家，都能突破更為嚴格、大規模的經濟制裁與禁運限制，「就像過去一樣，時間依然站在大陸這邊。」