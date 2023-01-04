曾在電影《角頭》擔任臨演的竹聯幫東堂東新會要角李振豪，涉嫌誘騙85名國人赴柬埔寨求職囚禁凌虐，台北地檢署去年9月起訴李振豪、林晉宇9人後，經檢警清查後又查出30人受害，北檢4日再依《刑法》買賣人口罪及妨害自由等罪追加起訴李振豪、林晉宇9人，併案台北地院審理。

目前李振豪及林晉宇2個集團成員共7人在押，北檢另簽分「他」案溯源追查幕後金主及人蛇集團成員。

檢方查出，李振豪曾擔任知名國片《角頭》的臨時演員，混跡北市中山區，後自創東新會，原先經營酒店，但生意受疫情影響，得知小弟做人口販賣有利可圖便也加入，短短3個月就騙了數十名台人赴柬，已獲利台幣上千萬元。

本案共有林晉宇、李振豪2個集團，去年2月林的集團成員加入李振豪集團，估計2集團共誘騙100多名國人赴柬國，去年曾發動2波偵查行動，分別救回3人及19人。

起訴指出，林、李2集團自前年11月起，在臉書刊廣告徵求到柬國從事博奕、遊戲客服、AV拍攝、開立金融帳戶、辦理貸款可獲利等廣告，誘騙失業、信用紅燈、高額負債、更生人、八大行業、走投無路或遭仇家追殺的國人到柬國，再以每人美金1萬7000元至1萬8000元買給當地詐欺集團機房。

國人到柬國後，即被沒收護照，交付柬國博奕公司、金邊、西港等地詐騙園區的電信詐欺集團買家，逼迫從事電信詐騙工作。集團派員持槍或電擊棒定時站崗看守，對業績不佳者，則以毆打、電擊、關入密閉空間、要求高額贖金，甚至恐嚇賣器官、被活埋。

2集團分工細密，每招募1人可獲3萬或5萬元，代辦護照可獲3000元，其中李振豪可獨抽3成，其餘成員依其分工可獲1至3成酬勞，另有成員平均每周固定抽佣12000元，2集團分別獲利192萬4500元、1277萬8562元，總計2集團共獲利1469萬多元。