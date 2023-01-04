大陸河南省洛陽市一對情侶日前入住洛陽一間酒店，男子小姚（化名）在房間內驚見針孔攝影機，立刻報警。警方到場後拆開電視機也發現針孔，一查才發現已輸出幾T容量的檔案，小姚也崩潰表示「女友才大學」不知往後的日子該如何面對。

綜合陸媒報導，小姚跟女友入住了洛陽宇博精品酒店，小姚突然發現正對著床的電視機底部有異常，近看後發覺疑似為攝影鏡頭。小姚表示報警後，警方拆開電視機下方果然在裡面找到針孔攝影鏡頭，小姚指出針孔放置的位置正對床，且「視頻一直源源不斷的在往外發送」，已經通過路由器向外發送「十幾個T的視頻」。事發後酒店雖做出賠償並檢查所有房間，但小姚也無奈表示女友還在上大學，自己也還在工作，兩人都很年輕，彼此都感到害怕，不曉得該如何面對。

事件曝光後，大陸網友全炸鍋，有人傻眼表示「我X，我在這個酒店住了好久」、「電視裡邊的怎麼檢查出來啊」、「網站上那些小視頻都是這樣來的」、「這樣下去真的出門要帶個帳篷」，也有網友在下方分享檢查針孔的秘訣，除了可以關燈用手電筒照射檢查是否有鏡頭的折射光，在關燈後若有看見奇怪的閃爍光源也要多加注意。