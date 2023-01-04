馬來西亞一名20歲的醫學系男大生，因家境貧窮，每月生活費僅100令吉（約新台幣700元），想飽餐一頓都是奢求。為了不加重父母負擔，男大生會不定時跑去肯德基，「啃顧客吃剩的骨頭果腹」，悲慘遭遇令人心酸。

根據《星洲日報》報導，這名大學生某晚又來到肯德基時，被當地一名女子發現，她了解情況後，立即聯絡專門資助貧困家庭的善心人士「馬鈴薯叔叔」，希望對方能對男大生伸出援手。

「馬鈴薯叔叔」表示，該名男大生一路苦讀考上醫學系，但家境相當貧困，父親在麻六甲打零工，母親則是家庭主婦，哥哥也正在國立大學念書，家庭負擔十分沉重，每月只能給他相當台幣700元的生活費。

男大生沒錢吃飯，只好到附近的肯德基詢問店員，能不能把剩下的食物給他；若當天沒有多餘的食物，男大生還會挑尚未清理的桌子，啃食顧客吃剩下的食物，包括殘留肉屑的骨頭。

「馬鈴薯叔叔」貼文曝光後，吸引不少網友注意，紛紛表示願資助他伙食費用。「馬鈴薯叔叔」承諾，若男大生需要添購筆電等用品，可隨時與他聯絡，「你不必回報我們，你只需要在當上醫生後，好好幫助其他人就夠了」。