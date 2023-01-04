花蓮縣消防局近日透過網路搜證，發現有大批煙火運往縣內，數量目前雖無法統計，但已鎖定目標廠商，將依規定查處並逕行舉發，呼籲販售業者如販售或儲存超過管制量，最高可處150萬元罰緩。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

農曆年節許多家戶會放鞭炮迎新春，爆竹煙火需求量驟增，業者看準商機大量進貨，花蓮縣消防局近日透過網路搜證，發現有大批煙火運往縣內，目前已鎖定目標廠商，將依規定查處並逕行舉發，如販售或儲存超過管制量，最高可處150萬元罰緩，提醒業者切勿隨意設攤販售爆竹煙火，別在年前跟荷包過不去。

消防局指出，近日在網路上罕見發現有大批煙火運往縣內的消息，相關情資還在搜集統計中，無法確定數量多寡，由於煙火屬於管制品，除販賣煙火須附加認可標示，如現場販售數量達管制量以上，須符合位置、構造、設備相關規定並投保公共意外責任險，如商家不慎違法，可依《爆竹煙火管理條例規定》最高處150元罰緩。

消防局表示，煙火管制量各有不同，摔炮類火藥量為0.3公斤，一般爆竹煙火火藥量為5公斤，排炮、連珠炮、無紙屑炮類火藥量則是10公斤，無論販賣或儲存，其位置、構造、設備及安全管理皆須符合規定。

消防局坦言，販賣爆竹煙火的場所一般情況只會少量批貨販賣，但過年期間需求量激增，常有業者看準商機大量進貨，容易超過管制量觸法而不自知，目前已藉網路蒐證鎖定目標廠商，後續將依規定查處並逕行舉發。

消防局表示，歷年販賣爆竹煙火的場所均符合規定，鮮少有人觸法，然而今年接獲大量煙火運往縣內的與情，但販售煙火多為小本生意，罰緩金額卻高達百萬，不希望民眾因此被開罰，因此先以宣導形式，告知詳細的規定內容，年前也將逐一稽查，確保公共安全

此外，施放煙火需注意施放時間，除特殊節日因風俗民情沒有特別限制，每天晚上10時至隔日上午7時不能放煙火，否則最高可處15萬元罰鍰。