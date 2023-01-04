近期疫情趨緩，國內外旅遊規則鬆綁，為恢復昔日觀光榮景，帛琉政府宣布自今（4）日起至三月底前，只要持「中華民國(台灣)護照」旅客到帛琉，每人可現領100元美金（約合台幣3071元），對此，知名作家吳淡如見狀相當心動，似乎決定要到帛琉旅遊了。

帛琉政府消息一出立刻引發國內民眾熱議，吳淡如昨（3）日於臉書上發文「我剛剛竟然想為了100美元飛到帛琉？（機場會發給遊客100美金）」但她想了想認為，以機會成本計算的話，似乎有些不理性「還是說，跟大家一樣只是找個藉口，我非常需要碧海藍天啊，當窗外又開始哭不停的時候」。

接著，她更幽默表示，還有一個讓她非去不可的理由，「人家都這麼誠懇邀請了，應該努力的去貢獻，不是嗎？我懷念熱帶魚，懷念潛水的感覺，懷念在乾爽的空氣下發呆的優雅。懷念海浪的聲音。懷念陽光的炙熱。懷念一望無際的藍」於是最後她決定衝一波「所以我應該要去領那100美金哈哈」。

貼文發出後，許多網友紛紛留言附和「一直很想去的地方、會為了100美元加快腳步」、「人家都這麼有誠意了，不接受人家好意不好意思啦～」、「給自己一個出走的理由，嘿嘿嘿」、「不可拒絕別人的好意，沒禮貌呦」、「下意識的行動力是無價的」。