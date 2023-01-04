高雄市議員白喬茵今年愚人節打電話給前市長韓國瑜、前副市長葉匡時與李四川，騙說自己懷有第3胎，並將影片上傳至臉書粉專，遭到林姓網友狠酸「是表示跟3男人都有一腿的意思嗎？」白喬茵因此怒告網友妨害名譽罪。高雄地檢署認為雖然林姓網友涉有公然侮辱與誹謗罪嫌，但白喬茵為公眾人物，本就該被民眾監督，雖林姓網友用詞尖酸，但只是在表示白喬茵不夠莊重，因此將林姓網友以不起訴處分。

白喬茵今年4月1日愚人節時，致電給前市長韓國瑜，騙韓國瑜自己懷有第3胎，韓國瑜聽到的當下先是給予祝福，還貼心地交代白喬茵目前正在選市議員，要小心不要被碰肩膀，最後白喬茵才告訴韓國瑜「愚人節快樂」，韓國瑜才知自己遭到惡整。

白喬茵也打給前副市長葉匡時及李四川，2人都相當貼心的叮嚀白喬茵不要太累，讓白喬茵再也演不下去，馬上告訴2人是愚人節玩笑。事後白喬茵將惡整影片發到臉書粉專後，引來網友批判。

有位葉姓網友認為這種玩笑不適合和自己昔日長官玩，還直批白喬茵「不知分寸」「不三不四」；另名挨告的林姓網友以嘲諷的語句留言說「是跟三男人都有一腿的概念嗎，87」。

白喬茵看到留言後，怒告林姓網友，林姓網友偵查時否認犯行，他辯解自己跟白喬茵不認識，但白喬茵是公眾人物、又是女性，覺得很不適合開這種玩笑，才會留下此留言。

高雄地檢署認為，白喬茵為市議員參選人，身為公眾人物本該就應受大眾監督，而林姓網友的留言也只是在表示白喬茵舉止輕浮、不夠莊重，雖然用詞稍有尖酸，但難認超過合理範圍，因此將林姓網友以不起訴處分。

白喬茵對於高雄地檢署以不起訴處分表示，「白喬茵是公眾人物、又是女性，覺得不適合開這種玩笑。」

難道說我們身為一個女性，連跟自己身邊友好的長輩朋友開玩笑、講電話，就要承受如此大的侮辱嗎？我想這樣的個案只是顯現台灣的性別平權還有很大的進步空間。

比起我的玩笑話，已婚民代和未婚民代合租套房才是真的幽默吧！但判決就長這樣我也沒辦法，那我只能下次不要開玩笑，直接懷第3胎向大家報喜，順便幫忙解決國安危機好了。