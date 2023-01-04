一家南部知名科技大廠女職員小美，因隻身從外地到高雄上班，身心寂寞，公司一位已婚男同事因此經常噓寒問暖熱烈追求，兩人展開一段長達5年地下戀情，經常偷偷出遊各地，並拍攝裸照及親密照片、互傳鹹濕簡訊，甚至發生關係至少270次，事後兩人，但人夫卻將兩人愛情故事寫成小說PO上網，導致不倫戀曝光，人妻憤而提告求償80萬，高雄高分院判小美須賠償20萬元定讞。

根據判決書，人妻向法院控訴，她和丈夫兩人都是小美的同事，但小美明知道丈夫已婚，竟自民國104年9月起以男女朋友交往，平均每月發生性行為次數2至7次，並拍攝、傳送淫穢照片，直到109年間兩人分手告終。

但是她直到109年12月間，發現小美委任律師寄給丈夫的存證信函，才知道老公在外偷吃，丈夫也坦承上情，還自願將照片與對話紀錄等證據交給她。為此她怒告小美侵害配偶權並求償80萬元。

但是小美則強調，她自己隻身從台東赴高雄工作，身心靈皆感到寂寞，一開始是男方先早晚噓寒問暖、熱烈追求，且一再表示將與妻子離婚，然後再與她結婚之下，接受男方之追求而墜入情網，然後發生肉體關係，但兩人已於108年間分手。

小美又控訴，男方不甘分手，將兩人的故事寫成愛情小說，於109年間在網路上張貼「2人的愛情故事」小說。她一怒下才請律師寄發存證信函給男方，要求刪除貼文，但是男方不甘分手而與她持續糾扯。她也不知正宮何時知道，如何取得兩人交往過程之照片、影片。

但是法院根據正宮提出證據，發現男方和小美自2015年底起交往後，前往各地遊覽、約會、泡溫泉、開房間等，發生多次性行為，甚至兩人互相拍攝許多親吻、裸體等照片，因此判決被告賠償40萬元，女方不服上訴，高雄高分院則判決她賠償20萬元定讞。