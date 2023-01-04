行政院長蘇貞昌、總統蔡英文3日相繼宣布將「發現金」，惟仍須經立法院同意，發放時間、金額跟方式則未鬆口，現傳出每人可望發放5000、6000元不等金額。國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇認為，若只發放超徵稅額一半，每個人至少能有1萬元，前瞻預算卻可編列8400億元，感嘆「這個政府自己用錢好大方」。

王鴻薇強調，還稅於民重點在於把錢還給老百姓，尤其在去年度超徵4500億元金額的情況下更應如此，蔡政府卻規劃其中1000億元用於原本就該做的彌補勞健保缺口、補貼電價。

她指出，蔡政府執政以來超徵稅收至少達1.1兆，若當初有向大家說明這些錢的用處，相信能獲得人民諒解，不應等自己提出還稅於民、朝野立委們相繼跟進後，才規畫超徵稅額用處，容易令人質疑政府浪費、是否真的有把錢花在刀口上。

王鴻薇說，蔡政府現從善如流欲發現金，若只拿出超徵的稅金一半，全台灣每個人至少能領1萬元，若有排富條款，中低收入戶還可以拿10萬元，相信大家會很有感。

她表示，然而，現在趨勢看起來卻是七折八扣，可能只會發5000至6000元不等現金，發放金額比原來預期低上許多，令人不禁感慨政府只有自己用錢時才大方，可以編列8400億元前瞻預算用於綁樁，新竹棒球場也是一例，該球場預算之所以不斷增加，也是因為中央政府給錢大方。