消息面：

1.美國眾議院進行議長選舉，共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）在第三輸投票中都無法跨過當選門檻218票，這表示取得過半席次的政黨竟無法讓黨內人士出任議長，為眾院百年來首見。保守派陣營在第一輪投票中支持亞利桑那州眾議員Andy Biggs，在第二輪支持俄亥俄州眾議員Jim Jordan，成為麥卡錫出任議長最大的障礙。眾議員於周二晚間決定先休會，周三中午再重返議場，繼續進行議長選舉。麥卡錫表示，無論進行多少輪投票，他都會參選到底。

2.聯準會前主席、目前擔任Advisors Capital Management資深經濟顧問的葛林斯潘（Alan Greenspan）周二表示，聯邦公開市場委員會（FOMC）在2022年大幅升息後，美國經濟陷入衰退將成為「最有可能」發生的情境。雖然接連兩份調查顯示消費者通膨放緩，但他認為這並不足以促使聯準會為了避免經濟陷入溫和衰退而轉向，除非金融市場失靈。他並警告聯準會若過快降息，最大的風險是通膨可能反彈將一切努力打回原點。

3.日本首相岸田文雄在周二播出的廣播節目中公開表示，日本政府必須和新任日銀（央行）總裁討論是否重新議定已維持10年之久的2%通膨目標協議。這段訪談的時間恰巧是在日銀於12月下旬宣布調整殖利率曲線控管（YCC）政策的前夕。在日銀現任總裁黑田東彥的任期於4月18日屆滿前，日銀突然決定調整政策，使市場預期該央行的超寬鬆政策可能即將退場，使日圓近來走勢強勁。日經新聞上周亦曾報導，知情人士透露日本央行考慮在1月提高通膨預測，為其政策轉向鋪路。

4.加密貨幣交易平台FTX創辦人、人稱「幣圈金童」的Sam Bankman-Fried周二在美國紐約地方法院出庭，一如外界普遍預期，他全盤否認詐期等8項刑事指控。

5.國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在元旦表示，中國未來數個月的新冠疫情恐將如「野火燎原」般爆發，不僅將打擊其國內經濟，也將拖累地區和全球經濟增長。她並表示2023年會比去年更艱難，全球約三分之一的經濟體恐將陷入衰退。

6.S&P Global美國去年12月製造業採購經理人指數（PMI）終值為46.2，與初值一致，創下2020年5月來新低。財新中國12月製造業PMI跌至49.0，為連續第5個月呈現萎縮，並創下3個月來新低。

7.美國商務部公布，美國去年11月建築支出上揚0.2%，優於市場預期的跌0.4%和10月份的跌0.3%。

8.周二紐約期油大跌3.33美元或4.15%，收在每桶76.93美元，創下去年11月中以來最大單日跌幅。倫敦布蘭特期油跌3.81美元或4.43%，收在每桶82.1美元。央行升息、經濟衰退和俄烏戰爭等疑慮揮之不去，以及市場擔心中國景氣低迷、疫情嚴重恐導致需求減弱。

9.周二美國債券市場大漲，創下逾20年來表現最好的開局，美國10年期指標公債殖利率盤中一度重挫15.46個基點，報3.7202%，僅次於在2001年創下的盤中跌幅20個基點。

10.在聯準會發布12月會議紀要前，市場交投淡靜，美元走高，周二尾盤，美元指數漲0.82%，報104.49。市場預期日銀的寬鬆政策可能轉向，日圓盤中一度升至129.51兌一美元，創下6個月新高，尾盤拉回到130.77日圓。歐元下挫0.92%，報1.0567美元，因德國公布的12月通膨數據連續第2個月回落。

11.市場避險情緒升高，周二紐約期金收漲19.9美元或1.1%，報每盎司1846.1美元，盤中最高升至1856.5美元，創下去年6月17日以來的7個月新高。