民進黨在去年九合一大選敗選後，黨內外皆有要求行政院長蘇貞昌下台的聲音，然而民進黨代理主席陳其邁已喊話，力挺蘇留任。媒體人黃揚明解讀，蘇昨（3）日宣布要發放現金，代表他沒有要下台。對此，前立委郭正亮認為，會有這樣的狀況，與被外界點名可能接任院長的國安會秘書長顧立雄和前副總統陳建仁有關。

近期要求蘇貞昌請辭的呼聲不斷，除了姜太公道場國運籤稱內閣不改組恐整船溺水、日本政治學者小笠原欣幸認為蔡政府在敗選後慰留蘇是錯誤決定外，根據台灣民意基金會先前公布的民調顯示，更有高達5成的民眾認為內閣應總辭。

政論節目《少康戰情室》昨就蘇貞昌去留議題進行討論，郭正亮分析，蔡英文可能是擔心，面對顧立雄她「無法立刻上手」，也一時找不到新任國安會秘書長的人選。而若是陳建仁接任新閣揆，郭正亮則判斷，陳可能會一路與副總統賴清德對槓到6月，黨內的競爭氛圍也會很重，因為陳也是一個可能選總統的人。

而同台的前立委沈富雄則認為，陳建仁與賴清德對槓的可能性不大，因為陳對賴的「整個選舉過程幫忙不大」，郭正亮則反駁，陳建仁還沒表態支持賴清德選總統，且蔡英文也尚未表態，賴「就是唯一的總統候選人」。