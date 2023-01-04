本土疫情升溫，兒童急診科醫師謝宗學表示，近日一個8歲男童確診併發急性腦炎死亡的案例，讓他有些憂心，因為這不是過去常見發生急性腦炎的兒童年齡，而且個案本身無慢性病也曾打過2劑疫苗，因此他建議指揮中心做基因定序，確認孩子到底是感染BA.5還是新變異株。另他也呼籲民眾快去打疫苗。

謝宗學昨在臉書上分享，指揮中心在2日公布特殊死亡案例，一名8歲男童染疫併發急性腦炎死亡，讓他感到有些擔憂，因為過去常發生急性腦炎的年齡區間為5歲以下的兒童，因此這位已經8歲的男童顯然不在這個區間裡，且男童本身沒有任何慢性病史，也就是說在染疫前他是個健康的孩子，也曾打過2劑疫苗。

謝宗學表示，男童在2022年5月與6月分別接種了第一劑與第二劑的新冠疫苗，但是間隔6個月以後，在12月25日發病，12月26送醫確診，同時併發急性腦炎，經搶救仍在12月29日死亡。雖然這個孩子的年齡較大，但併發腦炎的時間是發病日的隔天，和5歲以下的幼童類似。因此他希望指揮中心能針對此案例做基因定序，看看男童究竟是感染了目前本土流行的BA.5，還是其他新型的病毒株。

謝宗學指出，打疫苗產生的抗體通常會在打完3個月開始衰退，預防重症的效果也會下降，只打過2劑的孩子，若沒有確診過，建議去打次世代雙價疫苗當追加劑，降低重症機率。由於大陸疫情爆發，連假接踵而來，他們家在去年12月就打完莫德納次世代疫苗，雖然不舒服的感覺較前幾劑明顯，但這已經是現在最好預防重症的辦法。

謝宗學也說，很多民眾可能還是對接種疫苗充滿疑慮，但目前沒有比疫苗更好的預防重症手段，因此如果可以的話，大家就盡量快去打疫苗吧！