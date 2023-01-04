據新華社報導，2022年12月31日至2023年1月2日，應巴西政府邀請，大陸國家主席習近平特別代表、大陸國家副主席王岐山在巴西首都巴西利亞出席巴西新任總統盧拉就職儀式並同其舉行會見。會見時，王岐山倡議深化中巴多邊戰略協調。在巴期間，王岐山還分別會見新任副總統阿爾克明和時任副總統莫朗。

會見盧拉時，王岐山向盧拉轉交習近平主席的親署函，並轉達習近平主席對盧拉總統的訪華邀請。

王岐山就中巴關係下步發展提出四點建議。一是加強雙邊頂層設計，積極推動雙方在外交、議會、司法、軍隊、地方等各領域交往。二是鞏固拓展經貿務實合作，特別是積極拓展科技創新、數字經濟、綠色經濟等新興產業合作。三是深化多邊戰略協調，共同捍衛真正的多邊主義，就氣候變化等問題加強協調。四是加強中拉整體合作，中方願就舉辦中拉論壇，深化與南共市、南美國家聯盟等地區組織的關係與巴方加強溝通。

盧拉表示，巴方高度重視對華關係，希與中方加強戰略性、長期性合作。他所屬的巴西勞工黨也願與中國共產黨加強黨際交流。他期待率團訪華，與中方進一步深化各領域務實合作，增進兩國人民友誼，推動巴中關係再上新台階。

會見阿爾克明時，王岐山祝賀他當選履新，表示中國大陸和巴西分別是東西半球最大的發展中國家。長期以來，務實合作在兩國關係中一直起著「壓艙石」和「推進器」的作用。中巴高委會是兩國政府間最高級別的對話與合作機制，為深化兩國關係發展，統籌規劃和指導推進兩國各領域合作發揮了不可替代的作用。期待副總統先生帶領高委會巴方團隊同中方加強對接，為新時期兩國關係深入發展注入新動能。

阿爾克明表示，巴中友誼歷久彌新。雙方合作領域廣泛，經貿互補性強，具有廣闊發展前景。巴方願繼續用好高委會合作機制，同中方進一步加強溝通，抓住機遇、挖掘潛力，提升合作水平。

會見莫朗時，王岐山表示：「中國人民重情義，不會忘記老朋友。你為推動兩國關係持續健康穩定發展做出了重要貢獻，中方對此表示高度贊賞和感謝。希望你一如既往地關心和推動中巴關係發展。」

莫朗表示，巴中關係近年取得長足發展，相信將成為巴西新一屆政府優先事項。願繼續為巴中友好合作貢獻力量。