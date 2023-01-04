韓國男神宋仲基與女星宋慧喬，於2019年正式結束1年8個月的短命婚後便單身許久，直到2022年底才大放認愛英國女友凱蒂（Katy Louise Saunders），讓粉絲們全暴動，前妻宋慧喬的一舉一動也因此備受關注，甚至被網友瘋狂Tag。對此始終低調的宋慧喬，也終於在宋仲基認愛後首次出面向粉絲們發聲，再度引爆話題。

自從宋仲基於2022年12月26日高調認愛英國籍女友凱蒂後，兩人過去一同出席好友婚禮出雙入對的照片被網友挖出，互動相當自然甜蜜，使外界認定他有二婚打算。而他高調認愛的時間點，剛好是前妻宋慧喬新戲開播的宣傳期，因此有遭部分網友認為他有意為之，更讓大眾好奇宋慧喬會如何回應，不過宋慧喬當時僅在個人IG的限時動態上，PO出參加好友攝影展時的照片，似乎宣告自己並不受到宋仲基認愛事件的影響，但部分網友仍在相關新聞上瘋狂標註宋慧喬，讓粉絲們相當擔心。

而隨著宋慧喬的新戲Netflix影集《黑暗榮耀》於12月30日開播後，收視率節節攀升，宋慧喬首次挑戰「腹黑角色」就受到大眾喜愛，自然的演技甚至輾壓前夫宋仲基剛結束的《財閥家的小兒子》，受到網友們盛讚「比前夫的戲好看」、「黑暗榮耀贏瘋財閥家」、「姐姐還是靠實力取勝的」、「演技實在帥炸了」等，網路上再度掀起一陣熱議。

對此，宋慧喬本人也在今（4）日凌晨，於IG的限時動態上PO出自己正在書店中找尋書籍的私照，並寫下「THANK U FOR UR SUPPORT（謝謝你們的支持）」。雖只有短短一句話，仍吸引網友瘋狂轉發，紛紛表示「姐如此淡定，我卻如此瘋狂」、「謝謝你帶來這麼好的作品」、「我們要謝謝你的演繹才是」、「姐，你值得」。