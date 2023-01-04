桃園觀音一名6旬婦人昨日上午受困在電梯中。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音區一名66歲王姓婦人，昨上午買完菜要搭電梯回家時，電梯突故障，卡在半空動彈不得，鄰居聽到電梯內王婦的求救吶喊聲，趕緊報警求助，最後在警消人員合作下，順利將王婦救出，結束這場電梯驚魂記。

大園警分局新坡派出所昨日上午10時許接獲民眾報案表示，有名婦人受困在電梯中，警員魏見安、黃建豪立即前往現場查看，到場後聽見電梯內不停傳出求救的呼喊聲，情緒相當激動，員警便先安撫婦人情緒，並通知消防人員前來救援。

消防人員抵達後將電梯門開啟，發現電梯卡在半空中動彈不得，便小心翼翼將王婦背出電梯，由於她在電梯裡受困將近20分鐘，飽受驚嚇全身癱軟無力，員警見狀趕緊上前攙扶，陪同婦人走樓梯回到5樓家中。

王婦表示，她早上買完菜要搭電梯回家，沒想到剛上升就突然故障停住，不管如何按按鈕，電梯都沒反應，再加上手機也沒訊號，只能不斷呼救，喊到精疲力盡、聲音沙啞，感謝鄰居和警消人員協助，才讓她能順利脫困。