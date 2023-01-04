中共近年透過陸企大規模迂迴來台，以高薪挖角台灣高科技人才，嚴重影響國安；調查局去年5月動員7個外勤處站百餘名調查官，兵分20路搜索10家在台陸企。其中大陸深圳「和宏」實業，在台設立子公司「聯創創新」以高薪挖角台灣人才，台北地檢署4日依違反《兩岸人民關係條例》起訴和宏公司高階主管溫俊瑋、聯創公司名義負責人周協璋2人；另溫男的大學同學陳偉軒獲緩起訴處分。

起訴指出，溫俊瑋任職生產連接器、電源供應器的大陸和宏公司高階主管，負責在台成立分公司事宜，向大學同學陳偉軒表示和宏公司欲在台成立USB傳輸埠研發中心，邀約陳男管理該中心。

溫男明知和宏公司未經投審會許可，在台設分公司，為規避審查，找來即將赴深圳和宏公司擔任業務副總裁的周男配合，以周男名義在台成立聯創創新公司，由周擔任負責人。

溫、周於2021年2月在台辦理聯創公司登記事宜，周男還先墊付10萬元充作股本，聯創公司成立後，由溫男負責公司決策，2021年和宏香港子公司分別於4月、7月、11月匯入美金2.7萬、4萬多元、2.1萬元至陳偉軒帳戶，供聯創公司運用。

溫男再指示陳男透過人力銀行網站刊登招募人員廣告，由陳蒐集科技人才的個人情報，在台面試並洽談薪資，違法在台從事營業活動。