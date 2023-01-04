新北市長侯友宜元旦致詞一席話「我們絕對不是強國的棋子」，展現國家領導人氣勢。侯今被問到「強國」到底是哪一國，而美中對抗台灣又該站在什麼立場時表示，台灣在亞洲與全球都扮演非常重要的戰略關鍵地位，台灣最重要是台海與東亞穩定下來，才能有一個和平、安全與永續繁榮中華民國，他認為在這個方向下，要從內部團結開始，不分你我、黨派，大家都愛中華民國、愛台灣，把向心力凝聚起來，面對台海、東亞穩定「我相信都可以全力以赴做好」。

被問到新任國台辦主任宋濤表示將在一中原則和九二共識基礎上與台灣「有識之士」協商兩岸關係和國家統一，侯友宜表示，我們中華民國、台灣自己要自立自強，要有信心，兩岸交流要在「平等、尊嚴、友善」過程中，彼此間非常信任之下往前走。

至於前台北市柯文哲預計在5月訪美，侯友宜表示，柯市長去美國好幾次，柯市長是很不錯政治人物「我也很喜歡他」，有柯市長的想法，他給予支持、加油、打氣，侯強調，他現在是新北市長，每個人角色工作不太一樣，「我是市長」，目前把握當下，好好把市政做好，才是他現在最重要的責任。