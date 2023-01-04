台灣機車兩段式左轉一直是討論的話題，一名男網友貼出一張照片，抱怨機車騎士「什麼時候才看得懂字」，待轉區在前方路口卻堅持在該處左轉，無視規則的行徑引起機車與汽車族兩派網友們開戰。

一群機車族自行待轉要過馬路，忽略告示牌寫著待轉區在前方路口。(翻攝自爆怨公社)

一名男網友在臉書「爆怨公社」大聲抱怨「這些機車騎士，你們什麼時候才看得懂紅色牌子上面的字？住戶想出門都要等你們待轉完之後才能出去」，並貼出照片，地點似乎在一個社區車道口，又剛好是紅綠燈路口，明明沒有畫待轉區，但許多機車騎士仍把此處當成待轉區等紅燈，多達6台機車要左轉，似乎沒看到紅色告示牌寫著「機慢車待轉請至前方坪頂路」。

不少網友看到這一幕，留言開轟「惡輪大爺不能嘴的」、「違規怪規定不好」、「有看到但我不想遵守而已」、「一堆騎士都會自創待轉格」、「一堆文盲」。

但也有人為機車族抱不平「怎麼不跟政府說，哪時候取消掉待轉這個爛規定？」、「台灣真的喜歡文字告示牌，要求時速60的情況下，在幾秒內看完所有文字。」、「如果那邊有畫待轉區你就不會抱怨了嗎？待轉政策一直是垃圾」。也有人反過來罵汽車族「這就是四輪大爺的心態，無庸置疑」。