（翻攝自總統府直播畫面）

蔡英文總統今天接見「民主聯盟基金會拉斯穆森主席訪團」表示，面對威權主義不斷擴張，未來我們將持續提升整體國防戰力，並且和更多民主陣線盟友攜手合作，共同維護印太地區和平安全及穩定。拉斯穆森則回應，此行展現強力支持台灣人民有權利決定自己的未來。

蔡英文今天接見訪團致詞前，先謝謝拉斯穆森過去連續3年邀請她參加哥本哈根民主高峰會，她說，她在會議上分享台灣的民主經驗，並且跟各位理念相近的國家領袖一起呼籲，全球民主聯盟盟友加強合作，來因應威權主義的挑戰。

拉斯穆森在1994年訪問過台灣，她說，這將近30年來，台灣經歷了巨大的轉變，在民主發展上有長足的進步，也創造繁榮的經濟，靠著全民的團結，我們共同建立了強韌而有活力的公民社會。

她相信拉斯穆森此次來訪，不僅見證台灣的發展，也能深刻體會民主自由就是台灣人民堅持的價值，也是我們生活的方式。台灣和許多成功的民主國家一樣，都經歷過威權的統治，深知民主自由來之不易，不是理所當然，因此，我們更加的珍惜這個寶貴的資產。

蔡英文強調，台灣守在全球民主防線的最前線，面對威權主義不斷擴張，上個禮拜我們提出「強化全民國防兵力結構調整方案」，未來我們將持續的提升整體國防戰力，並且和更多的民主陣線盟友攜手合作，共同維護印太地區的和平安全以及穩定。她感謝大家對民主台灣的支持，「我們會繼續努力，繼續為全球的民主自由盡一份心力」。

拉斯穆森指出，此次訪台是要展現強力支持台灣人民有權利決定自己的未來，也要強烈來支持台灣有權力生存在自由民主的環境之下，並與蔡英文總統交換意見，討論台灣以及歐洲如何進一步加強合作。

他說，5年前，他成立民主聯盟基金會，目的就是要加強全世界的民主盟友的合作，來對抗威權主義不斷的擴張，全球民主盟友占全球經濟60％以上的經濟力量，「我相信這一股令人敬畏的力量，也會對這些威權主義的國家政府，包括北京在內有一些嚇阻的作用」。

拉斯穆森表示，台灣今天是一個強勁的民主國家，屬於全球民主陣營大家庭的一份子，他在1994年首次訪台時，台灣正進行民主轉型，此行再度訪台，讓他印象深刻，看到台灣的民主進步並且已經成為自由的燈塔。

他非常高興能夠邀請蔡總統在過去3年，每一年都能夠在哥本哈根民主高峰會上致詞，「我們也非常期待，今年哥本哈根民主高峰會再度聆聽您智慧的建言」。

拉斯穆森同意蔡英文所說，「我們不應該將自由民主視為理所當然」，他認為，我們應該要盡力的捍衛自由民主的價值，他非常相信民主是全世界最強勁的一股力量，也相信決定自己未來的權利，能夠激發許多的創意。

他也相信，容許有不同意見以及有權利去提出疑問，能夠鼓勵進步，一個能夠擁有且容許不同意見的社會，也能促進社會的效率跟透明化。