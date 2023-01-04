國民黨台北市議員游淑慧自爆，她在年終記帳時發現，自己原來已經6個月沒繳房租了。她更刊出與房東的私訊對話，不料房東非但沒有怪罪，反而還回了大笑的貼圖，並反過來安慰游「沒關係，我以為妳選舉時沒空」，讓游忍不住感動大喊「別跟我搶房東」。此事吸引破1.3萬人按讚，網友除了表示好笑，更有人打趣道：「小心對話外流被民進黨掌握，政敵狂打妳耍特權不繳房租！」

游淑慧2日在臉書發文，刊出她與房東的對話。游對房東說：「我剛剛在看銀行轉帳，我一直以為我房租是自動轉帳，但剛看好像停了好幾個月了。」並附上一個大哭的貼圖，房東則對游送出一個「哈哈哈哈哈哈哈」大笑的貼圖。游表示：「我們兩邊互相查下，到底轉到幾月。」房東回應：「沒關係，我以為妳選舉時沒空。」

游淑慧在臉書貼文中寫道，她當天在年終記帳，赫然發現自己已經6個月沒繳房租，還好房東善良佛心，沒在選舉中把她趕出去，但這也是她認真跑選舉的鐵證。游更喊話「別跟我搶房東」，並自稱是「工作精光，生活白痴」、「開春第一傻」，更加碼自爆：「其實……其實……去年選舉過程，除了忘記繳房租以外，水跟電都曾經被斷過，我一次只能專注一件事。」

此文湧入超過1.3萬個讚與600則留言，迴響非常熱烈。網友紛紛表示：「小心對話外流被民進黨掌握，政敵狂打妳耍特權不繳房租！」「這要是被政敵發現就要被爆料了」、「抓到了！游淑慧居然沒繳房租！」「側翼要失望了！居然被淑慧搶先自爆」、「呵呵，妳的房東天天電視上看到妳，不會煩惱的啦！」「房東絕對是游議員的支持者」、「好在妳的房東不是顏若芳」、「這房東真是菩薩再世」。