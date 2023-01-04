P. LEAGUE+於4日發布修訂賽事章程，表示聯盟日前召開賽務決策委員會，會中6支球團一致通過，自即日起取消「未宣判之妨礙中籃及干擾球」之教練的挑戰權，並於6日高雄17直播鋼鐵人主場迎戰桃園璞園領航猿賽事開始實施。

以下為PLG官方公告全文：

取消「未宣判之妨礙中籃及干擾球」之教練的挑戰權P. LEAGUE+ 今日（01/04）表示，針對日前比賽出現教練挑戰「未宣判之妨礙中籃及干擾球」的狀況，聯盟日前召開賽務決策委員會，會中6支球團一致通過自即日起取消「未宣判之妨礙中籃及干擾球」之教練的挑戰權，並於01/062022~2023賽季例行賽G040起實施。

根據2023/01/03賽務決策委員會的會議結果，6支球團一致通過自即日起取消「未宣判之妨礙中籃及干擾球」之教練的挑戰權，詳細說明如下：

原PLG賽務章程「第八章：賽事規範」第59.6.(7)如果有妨礙中籃及干擾球與否的情況，裁判未鳴哨時，教練得於下一個裁判鳴哨之死球再成活球前提出妨礙中籃或干擾球挑戰。

而為符合FIBA國際規則規定且確保比賽公正及完整性，聯盟自即日起更改賽務章程，取消「未宣判之妨礙中籃及干擾球」之教練的挑戰權，與此同時裁判組亦會強化裁判針對妨礙中籃及干擾球的吹判教育。

此項賽事規範的改變，將自2022~2023賽季例行賽G040開始實施。