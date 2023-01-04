去年全台稅收預估超徵4500億元，行政院長蘇貞昌昨（3）日宣布將「發現金」，但強調此做法要有法源依據，得經立法院同意，整體規劃需要做好。國民黨立委洪孟楷對此質疑，蘇貞昌的弦外之音，是否代表他和總統蔡英文在互卡？若真是如此，未免算計太深，

洪孟楷今在臉書指出，稅務超收4500多億，執政黨昨才被動宣布要發現金，但卻藉口來不及送立院審查，他質疑，國會過半數的執政黨想過的法案有過不了的嗎？他說今年將迎來11天年假，打臨時工、鐘點的人這期間恐沒收入，政府不想辦法在農曆年前還稅於民，就是沒有同理心，忘了世上苦人多。

洪孟楷提及，立法院還沒休會，正式會期延長至1月13日，這也是朝野協商的共識，若真要趕農曆年前處理新增普發現金預算，隨時可以討論，甚至在協商延長會議至除夕皆可，挑燈夜戰24小時審議也行，重點是要不要做，「想做、有一百種方法；不想做、有一萬種藉口」，而民進黨就是不願年前處理。

洪孟楷質疑，是不是蔡英文與蘇貞昌在互卡？一個搶先喊「發現金」，另個打算農曆年前換閣揆，想把1800億大紅包留給新任閣揆當新官上任成績單，因此犧牲農曆年前國人可以普發現金的權利。

洪孟楷痛批，若真如此，未免算計太深，人民的苦在政府心中比不上官位的爾虞我詐，他表示民進黨政府若連發現金都無法像及時雨、在過年前替民眾帶來溫暖，證明他們真的忘了世上苦人多，跟台灣人民的距離太過遙遠。