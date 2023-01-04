兩大伺服器新平台拉貨加速，銅箔廠金居(8358)今年第1季營運雖然略低於去年同期，但將是全年營運的低點，金居預估，今年營運可望逐季走高，今年伺服器佔營收比重可望上看30%，全年業績有望比去年好，今天盤中股價強勢大漲。

渡過2022年第3季谷底，受惠於客戶急單，金居去年第4季營收快速向上攀升，去年11月合併營收達6.97億元，月增24.31%，為去年2月以來新高，從客戶拉貨來看，金居去年12月合併營收可望略優於11月。

儘管今年第1季逢大陸疫情大爆發，不少廠商提早放農曆年假，工作天數較少，金居亦謹慎看待第1季，預估今年第1季將略低於去年同期，挾公司為Intel及AMD伺服器新平台唯一通過認證的銅箔廠，在AMD及Intel新平台RG 312產品分別於去年12月及今年1月開始小量出貨下，金居預估，今年第1季將是全年谷底，全年營收將逐季走高。

由於各國政府為刺激經濟發展，積極推動雲端資料中心等基礎建設，有望加速兩大伺服器新平台滲透率，市場預估，兩大伺服器新平台出貨可望於今年第3季及第4季放量，全年滲透率可望達20%到25%，讓金居營運看好。

去年伺服器佔金居營收比重約15%，金居預估，今年佔比可望上看30%，若加計特殊銅箔，差異化產品佔金居營收比重可望上看40%，成為公司營運成長主要動能。