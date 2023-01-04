宋逸民、陳維齡現身一鞠躬。（圖／翻攝自中時新聞網娛樂 Youtube）

由宋逸民主理的「藝起發光」協會因發聲明批評小甜甜（張可昀）私生活出狀況，引來一連串教會之亂，而宋逸民神隱13天後，今11時首度出面開記者會，陳維齡素顏憔悴現身，稍早宋逸民先向社會大眾道歉，浪費社會資源，接著他牽起太太陳維齡的手，表示今天其實是兩人結婚20周年，對妻子致歉，首度語氣哽咽。

宋逸民首先向藝起發光教會與大眾表示歉意並鞠躬道歉，這段時間所有不實指控，造成重大傷害，幾乎讓他們站立不住，他也提及20周年結婚紀念日本來要一起慶祝，結果卻要妻子一起面對這種傷害，近30年來的深厚感情，「家暴當情趣」絕對不是事實，他要求自己正派行事，他不是不想回應而是因為不想在被激怒中回應，他們只是一直靜默禱告，不讓信仰繼續受到汙衊，演變至今，嚴重傷害基督信仰，以及跟太太的感情。

【互動直播室】宋逸民不再隱忍！ 首開記者會面對爭議「一次說清楚」｜2023.01.04

陳維齡掩面痛哭。（圖／翻攝自中時新聞網娛樂 Youtube）

宋逸民強調，用聲明稿方式回應，是因為不希望在傷害到任何人，金流交給專業會計處理，自己與太太完全無給職，一筆筆都清楚交給會計，貼在公告欄中，將自己的房子提供給交給教會使用。

宋逸民主理的「藝起發光」因聲明批評小甜甜掀起爭議。（圖／中時資料照片）

王瑞玲發文呼籲宋逸民開記者會不要用哭當開場。（圖／翻攝自王瑞玲醫藥美食記者臉書）

白馨儒、黃國倫夫婦、李明依都曾出面批評教會風波。（圖／翻攝自白馨儒(白白)臉書；中時資料照片）

宋逸民與陳維齡在記者會上四度起立道歉，接著結束記者會。（圖／翻攝自中時新聞網娛樂 Youtube）

身為前教友的資深記者王瑞玲之前發文爆料當年協會利用太魯閣事故做「假見證」，身為創會元老的音樂人黃國倫與寇乃馨表示創立之初是以「協會」之名，而非「教會」。李明依2016年就離開協會，受訪時直批宋逸民：「牧師不是CEO！」曾待在教會一陣子的白馨儒（白白）表示，當年被教友要求不可以玩寶可夢，稱是撒旦的誘惑，令她相當傻眼，又指常被要求「奉獻」，反問：「這是直銷嗎？還是討債集團…？」

而昨深夜，王瑞玲再開一槍，強調大家要的是真相，許多被趕出的家人都是在一個月之內拿出5位數到7位數的數字，之後卻被封鎖，要求開記者會不要在舊堂舉行，應該要去新堂開記者會，讓大家參觀家人奉獻的每一塊磚，並呼籲宋逸民，「記者會不要先用『哭』的方式做開場，也不要再『逸起瞎掰』做暖身」。