據香港《星島日報》報導，歐盟衞生安全委員會當地時間3日就應對中國疫情舉行特別會議。歐盟委員會發言人會後表示，大部分成員國都支持要求來自中國大陸的旅客，在出發前接受新冠病毒檢測。

發言人表示，所有成員國都同意，在中國大陸取消嚴格的防疫政策後，需要採取協調一致的方式，來應對疫情發展，這些措施需要針對最合適的航班和機場，並以協調的方式實施，以確保有效性。

歐盟綜合政治危機應對小組將於當地周三（4日）決定，是否在整個歐盟對來自中國大陸的旅客實施入境要求。歐盟輪任主席瑞典表示，中國大陸入境旅客要準備在短期內接獲有關通知。

歐盟委員會建議的措施，亦包括建議在來自中國大陸的航班佩戴口罩、監測來自中國大陸航班的污水、在機場進行病毒基因監測、加強測序等。

中國大陸外交部發言人毛寧4日在例行記者會中表示，部分國家採取只針對中國大陸的入境限制措施，缺乏科學依據，對試圖操弄疫情防控措施以達到政治目的的做法，表示堅決反對。

歐洲疾控中心重申，中國大陸疫情還沒有即時構成整體威脅。