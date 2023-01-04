農曆年前大掃蕩，屏警破獲製毒工廠。(警方提供)

農曆年前大掃蕩，屏警破獲製毒工廠。(警方提供)

屏東縣警局因應農曆春節即將到來，為讓民眾安心過好年，全面啟動「加強重要節日安全維護工作」，警方在屏北地區發現，毒嫌掌握當地老年人口占8成，夜間大多待在家中且早早就寢，因此深夜於民宅內製造毒品安非他命，經警方埋伏數日掌握相關情資後，一舉破獲高樹鄉安非他命製毒工廠1座。

警方掌握情資，高樹鄉舊寮村一處民宅附近常聞到化學藥劑產生惡臭味，並有煙霧飄出，警方鎖定多日跟蹤埋伏，見時機成熟，查獲鄭嫌等3人，當場查扣多種安非他命先驅原料淨重10.6公斤及製毒工具一批等證物。

除此之外，屏東35歲陳姓男子疑因賭債糾紛，曾到綽號檸檬的林姓男子家門連開20多槍，隨後赴里港分局投案；林男人馬隨即展開尋仇行動，開車衝撞九如鄉髮型工作室、融資借貸公司，以及東港一間民宅鐵門報復。此次警方也提報治平。

屏警指出，這次以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸，動員全局警力，配合內政部警政署規畫執行「全國威力掃蕩」專案行動至今，共查獲治平專案3件14人、3件製毒工廠及販賣毒品等44件55人、詐欺案26件44人、職業大賭場1件26人及緝獲逃犯107人，查扣毒品咖啡包238包、製毒原料、半成品淨重逾73公斤及製毒工具一批等證物，均依法移送地檢署偵辦。

屏東縣警局長劉印宮表示，農曆年節期間警方打擊不法與服務不打烊，如遇有可疑幫派分子以暴力、恐嚇強收保護費滋擾店家、或有可疑高薪招募工作，有強扣帳戶、拘禁人員等妨害自由、恐嚇等不法情事，能即時撥打110報案電話或就近至當地派出所報案，警方將強力偵辦追查到底，絕不讓惡勢力危害擴大。

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