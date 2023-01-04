大陸重慶市3日晚召開新聞發布會表示，重慶市發燒門診及診間日接診人數，在上月20日達到最高人數約4.9萬人，目前只有7000多人，減少幅度超過8成，直觀判斷疫情高峰期已經過去。同時，全市疫苗接種率已超過9成，老年人接種率更是高於平均。

澎湃新聞報導，重慶市衛健委副主任李畔介紹，自去年12月以來，在二級以上醫療機構已經新增開設49個發燒門診，在基層醫療機構新增開設772個發燒診間，截至目前，重慶現累計共開設1416個發燒門診與診間，24小時開放，滿足患者就診需求。

李畔表示，據統計，重慶市發燒門診及診間日接診人數，在上月20日達到最高人數約4.9萬人，目前只有7000多人。二級以上醫療機構發燒門診接診人數最多的時候是上月16日，一天是3萬多人，目前只有3000多人。他認為，重慶的感染情況可以從中得到直觀判斷，即高峰期應該已經過去了。

在疫苗接種方面，李畔介紹，截至2日，重慶市累計報告接種疫苗是7888.3萬劑次，疫苗接種總人數達到2886.2萬人，全人群接種覆蓋率達到90.1％；已完成全程接種2821.1萬人；完成加強免疫接種1651.6萬人，其中完成第二劑次加強免疫23.7萬人。

其中，60歲以上老年人接種人數達到了646.2萬人，接種覆蓋率高於全人群，達到92.2％。老年人當中完成全程接種619.5萬人，占符合全程接種條件的97％。第一劑次加強免疫接種468.2萬，占符合加強免疫接種條件老年人的92.4％。