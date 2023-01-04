美國海軍的無人機部門一直在美國第5艦隊的中東水域悄悄地努力工作，測試和開發各種類型的無人水面平台。（YouTube）

2023年可望看到美國海軍在今年夏季結束前，建立其有史以來的第1支無人水面艦隊，第5艦隊在11月舉行了為期3週名為「數位地平線」（Digital Horizon）的無人駕駛和人工智慧整合研習，指揮部的1份新聞稿稱這是在明年夏天無人水面艦隊成軍之前，整合無人水面艦和其他包含無人飛行器的關鍵步驟。

Ocean Aero公司的Triton水面、水下2用無人艇。（DVIDS）

據軍事新聞網《防務新聞》（DefenseNews ）4日報導，雖然海軍和美國軍方在2022年的大部分時間都集中在俄羅斯入侵烏克蘭後的歐洲戰場，更不用說整個中國局勢，但海軍的無人機部門一直在美國第5艦隊的中東水域悄悄地努力工作，測試和開發各種類型的無人水面平台。

L3 Harris MAST-13水面無人艇。（DVIDS）

2021年9月成立的第59特遣部隊負責監督這項工作，大約在過去一年裡，水面無人機在該地區水域運行了25000多個小時，特別是Saildrone Explorer在海上連續記錄了220天，期間沒有加油或維護過。

TF59的指揮官布拉瑟爾（Michael Brasseur）上尉在一份聲明中談到：「創新的步伐是驚人的，」「我們正在最困難的作戰環境中挑戰我們產業夥伴，而他們正以更高效的能力快速做出回應。」

Seasats X3 水面無人艇。（DVIDS）

「通過利用這些新的無人駕駛技術並將其與人工智能相結合，我們將提高區域海上安全並加強威懾力，」第5艦隊指揮官庫珀（Brad Cooper）在一份聲明中說。「這對所有人都有好處。」

11月的「數位地平線」演習涉及15種不同的系統，其中10個是首次在第5艦隊中運行。這次活動涉及2套無人垂直起降系統，以及大量的水面無人機。