高雄市路竹區63歲蘇姓婦人日前到一家銀行要匯款兩百萬元新台幣，行員機警懷疑婦人遇到詐騙集團，於是通報警方。警方到場後告訴婦人這是假投資真詐財，保住婦人的養老金200萬元。

湖內警分局路竹分駐所警員日前巡邏時接獲報案，稱路竹區中山路第一銀行內疑似有民眾遭到詐騙，警員獲報趕往現場了解狀況。

蘇姓婦人表示，於去年12月加入通訊軟體Line的理財群組，群組中有人聲稱是證券行專員，指投資某些股票獲利很高，穩賺不賠等。

在警方與蘇婦說明詐騙集團常用的手法時，銀行行員發現蘇婦要匯入的帳戶剛好被通報警示，蘇婦這才相信自己遇到詐騙集團，頻向行員及員警表達感謝。

湖內警分局長蔡鴻謀提醒民眾，詐騙集團手法日新月異，都是抓住民眾對於特定事物的需求心態，誘使民眾前往操作ATM或臨櫃匯款，也呼籲民眾遭詐騙時千萬要保持冷靜，先掛斷電話，再撥打165反詐騙諮詢專線，就可以大幅減低遭詐騙風險。