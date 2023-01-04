九合一選前台南就爆發嚴重治安問題，近日甚至連議長選舉都爆發賄選疑雲，檢調大動作搜索後傳喚正副議長邱莉莉、林志展等10人偵訊，其中邱莉莉以50萬元交保，林志展也以20萬元交保。對此，國民黨立委陳以信忍不住在臉書怒批，台南變成如今的模樣，副總統賴清德不震驚，台南市長黃偉哲也不道歉，「這些人真讓台南這民主聖地蒙羞」。

台南檢調昨（3）日兵分26路，大動作搜索邱莉莉、林志展、國民黨議員李文俊、張世賢、李鎮國等人的服務處及住處，並對10人漏夜偵訊，除林士傑外，其餘9人均到案，截至今日清晨6點半，邱莉莉以50萬元交保，林志展20萬元交保，張世賢、黃麗招均10萬交保，李文俊25萬元交保，高玫仙10萬元交保，郭再欽與楊志強遭聲押。

其實，台南近日早就因連環爆出治安問題，包括88槍、爐渣案、光電案等，甚至議長選舉前，更傳出有議員被「請上車」，導致17位議員申請隨扈保護人身安全的誇張場面，讓綠委陳亭妃連日在臉書向府院高層喊話「救救台南」。

如今檢調的大動作，更疑似坐實議長選舉確實有賄賂問題，陳以信也忍不住在臉書直言，台南變成如今的樣貌，警紀敗壞、子彈橫飛、治安最差，「賴清德不震驚，黃偉哲也不道歉，這些人真讓台南這民主聖地蒙羞」。