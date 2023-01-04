男子酒駕拒繳罰款，彰化分署前往執行封房屋。（彰化分署提供／吳敏菁彰傳真）

彰化市62歲林姓男子，2018年5月2日在彰化市三民路無照酒後開車，已是5年內違規酒駕2次以上，彰化監理站裁罰9萬元，勒令3年內不得考領駕照，並應參加道路安全講習，林男拒不繳納罰鍰，彰化分署前往貼封條，發現他生活困難，協助申辦社會救濟管道。

彰化分署表示，林男酒駕，遭彰化縣警察局彰化分局攔檢舉發，經彰化監理站裁罰9萬元，林男拒不繳納罰鍰，案經彰化監理站移送法務部行政執行署彰化分署強制執行，林男於2022年2月間至分署陳稱從事資源回收工作，收入不穩定，經濟狀況困難無法一次繳清欠款，請求每月自動繳納1000元，但林男經過半年繳納部分欠款後卻不繼續繳納。

彰化分署查出林男名下在彰化市有一棟未辦保存登記的3層樓透天厝，書記官到林男住家現場張貼封條，發現林男居住環境簡陋，靠撿拾資源回收物品維持，體恤生活困境，除了再三勸誡林男勿再酒駕，並提供申辦社會救助的聯繫管道與方式。林男隔日便請家人協助籌錢全額繳清罰鍰。