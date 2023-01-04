地球將在5日0時17分運行至「近日點」，是一年中最接近太陽的位置。台北市立天文科學教育館表示，雖然地球此時離太陽近，天氣卻依然冷颼颼，是因為太陽直射南回歸線附近，台灣單位面積接收到的陽光比起夏至減少近30％，日照時間也比夏至短3小時。

天文館說明，地球明日0時17日運行處，距離太陽0.983296天文單位，也就是1億4709萬8988公里，比起7月4日地球過遠日點時的1.016680天文單位、1億5209萬3163公里來說，足足近大約500萬公里，也使太陽的視直徑大了3.4％，是全年中太陽最大的一天。

雖然離太陽特別近，但天氣為何冷颼颼？館方解釋，決定氣候的因素很多，陽光照射的角度比起距離更加重要。由於太陽直射南回歸線附近，台灣單位面積接收到的陽光比起夏至少將近30％，而且日照時間也比夏至時短大約3小時，故儘管與太陽距離近3.4％，台灣仍處於冬季。

此外，太陽自2019年底進入新的第25週期後，活動日漸升高，幾乎每天都有大量太陽黑子分佈在太陽表面，甚為壯觀。天文館特別於開館日早上10時至12時、下午2時至4時，開放專業望遠鏡供民眾及學校團體以安全的方式，仔細觀賞這顆恆星。