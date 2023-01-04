被稱為怪物狀元的錫安威廉森（Zion Williamson），進入聯盟後卻因傷所苦，上季更是遭逢腿部問題而整季報銷，4日鵜鶘官方再度發布遺憾消息，錫安威廉森確定將至少缺席3周，原因為拉傷右腿筋，之後將會重新評估傷勢。

上場對陣七六人的比賽中，錫安威廉森成功搶下籃板後，自己帶球推進至前場，不過在罰球線前似乎感到腿部不太舒服，錫安威廉森將球傳給隊友之後退到底角，並不斷撫摸著右腿，隨後在一次死球時間被換下，本場再也沒有回歸。

錫安威廉森回到紐奧良接受核磁共振，總教練威利格林（Willie Green）並未對傷勢多加說明，只是說他將錯過下場對決火箭的比賽，同場缺席的還有英格拉姆（Brandon Ingram）及小南斯（Larry Nance Jr.），鵜鶘目前以23勝14負名列西區第3，距離龍頭金塊只有1場勝差。

Pelicans announced that medical imaging taken earlier today confirmed forward Zion Williamson sustained a right hamstring strain during last night’s game against the Philadelphia 76ers.



Williamson will be re-evaluated in three weeks. — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) January 3, 2023

本季錫安威廉森曾因腰部、右腳受傷以及確診離開戰線，不過最多也只缺席3場比賽，他的傷出將對鵜鶘戰力帶來重挫，曾為鵜鶘選秀狀元、現效力湖人的安東尼戴維斯（Anthony Davis）同樣有著玻璃屬性，本季因為右腳應力性骨折而缺席比賽，目前還沒有復出的時間表。