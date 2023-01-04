韓星金宇彬與申敏兒自2014年認愛以來感情穩定，甚至在2017年金宇彬罹患鼻咽癌時，申敏兒仍不離不棄照顧他，更為了專心陪伴男友當時近兩年的時間為接拍任何戲劇，對此，根據金宇彬過往的採訪，兩人據傳有望在今年完婚。

金宇彬在2017年罹患鼻咽癌時，女友申敏兒多次被直擊陪伴男友往返醫院做治療，兩年來歷經三次化療、35次放療終於戰勝病魔，在2019年逐漸回歸演藝圈，甚至與女友一同演出韓劇《我們的藍調時光》，感情逐漸成熟的兩人，成為許多人心中令人稱羨的「神仙情侶檔」。

然而，至今交往八年的兩人卻遲遲未結婚，但有網友挖出2015年金宇彬在《演藝家中介》節目中，曾被問及什麼時候結婚，而當時他則回答「35歲左右」，接著他提到，自己想成為「像朋友一樣的丈夫、爸爸；如果需要我垃圾分類、丟食物的話，我都會照做」如今已經33歲的金宇彬，讓許多韓媒不禁猜測兩人應該會在今年完婚。

事實上，金宇彬過去因演出《繼承者們》、《二十》、《任意依戀》等韓劇爆紅，但卻在當紅之際罹患鼻咽癌，據悉在為確診時，金宇彬已發現自己有莫名流鼻血的症狀，起初不以為意的他，在一次聚會中經前輩李秉憲提醒，他才前往醫院檢查，沒想到因此及早發現癌症，之後治療結束後金宇彬也發文分享心路歷程「託各位為我加油、祈禱的福，共計3次抗癌治療及35次的放射線治療，都已經順利完成」。