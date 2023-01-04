由於能源價格放緩，和政府一次性的能源帳單補貼，德國12月通膨出現連續第二個月放緩。然而分析師警告，不太可能出現持續的放緩。

聯邦統計局周二公布的初值數據顯示，調合於歐盟標準的德國消費者物價調合指數(HICP)為年增9.6%，低於分析師預期的10.7%。

10月的通膨率成為自1996年以來的新高，當時該通膨調合指數為年增11.6%。11月則稍微放緩為11.3%。

統計局稱，政府為了保護消費者，祭出一次性家庭能源帳單補貼，為物價的降溫產生了效果。

與11月相比，12月的物價下跌1.2%，跌幅高於分析師預期的月減0.5%。

由於烏克蘭戰爭導致食品和能源成本飆升，德國物價在過去一年明顯上漲。

在12月的物價當中，能源價格有所緩和，與去年同期相比仍上漲了24.4%，食品價格也上漲20.7%。

德國央行行長Joachim Nagel曾在上個月說，由於一次性的救濟措施，預計12月通膨率放慢；但通膨水準在2023年將維持在約7%，然後在2024年明顯回落。

根據德國央行最新預測，德國2023年的通膨率為7.2%，明年的通膨率將放緩至4.1%。

聯邦統計局周二表示，2022年德國通膨率為8.7%，遠高於2021年的3.2%。

Hauck Aufhaeuser Lampe私人銀行首席經濟學家Alexander Krueger說，說一切都過去了還為時太早，但是通膨的峰值似乎已經過去。而核心通膨仍是通膨的最大禍害。

德國商業銀行(Commerzbank)首席經濟學家Joerg Kraemer警告，剔除波動較大的能源和食品價格後，核心通膨率已進一步上升。而歐洲央行的猶豫態度，將讓高通膨繼續持續。